Bezirksligisten unter Zugzwang

Fußballkreis Nordharz: Nach je zwei Niederlagen wollen Münchehof und Ildehausen/Kirchberg nun punkten

Ein wenig unter Zugzwang stehen die beiden Seesener Bezirksligisten nun schon. Beide mussten zum Auftakt zwei Niederlagen hinnehmen und stehen mit null Punkten am Ende der Tabelle.Der TSV Münchehof hat in seinem ersten Heimspiel der Saison den VfL/TSKV Oker zu Gast. Bei den TSVern wird die personelle Situation nicht besser. Timm Holzhausen (langzeitverletzt) und Willi Lüders (Sprunggelenk) fallen weiter aus. Alexander Krause, Eric Pägert und Rene Nolte befinden sich im Urlaub. Ein Fragezeichen steht hinter dem angeschlagenen Alexander Bergmann. Einige andere Spieler, wie zum Beispiel Andreas Geibel, sind aber wieder zurück im Team, so dass es zumindest personell noch keine ganz großen Probleme gibt.Allerdings ist die Ausgangslage klar. Nach zwei klaren Niederlagen gegen die Titelfavoriten ohne eigenes geschossenes Tor sollten die Ahfeldt-Schützlinge nun gegen den VfL/TSKV Oker schon auf zumindest einen Punktgewinn gehen. Die Gäste spielten zwar zweimal Unentschieden, aber beim 1:1 in Rammelsberg und auch beim 1:1 zu Hause gegen den SC Gitter zeigten sie durchaus gute Leistungen. In der vergangenen Saison verloren die TSVer in Oker unglücklich 0:1, zu Hause gab es eine vermeidbare 1:3-Niederlage. Es wird also wieder schwer für die TSVer, die allerdings wissen, dass dieser Gegner schlagbar ist. Und so müssen die TSVer mutig und agressiv zu Werke gehen.Das Team stand im zweiten Spielabschnitt bei Vahdet Salzgitter wesentlich höher, hielt den Gegner vom eigenen Tor weg und konnte selbst Chancen erarbeiten. Das sollte ein positives Signal für das Sonntagspiel gegen Oker sein. Die Saison ist zwar noch lang und es kommen andere Gegner als Oker, mit denen sich die Ahfeldt-Schützlinge im Abstiegskampf messen können, aber einen Punkt sollten die TSVer aus diesem Heimspiel mindestens mitnehmen. Spannend dürfte es allemal werden, zumal das Top-Team von 1980 (Bezirksligaaufstieg nur knapp in der Relegation verpasst) mit Goalgetter Alfred Sock zuschauen wird. Die meisten Aktiven der damaligen Zeit haben zugesagt, um auch das jetzige Bezirksligateam zu unterstützen.Die SG Ildehausen/Kirchberg hat die Heimpremiere gegen den SV Rammelsberg am vergangenen Wochenende verloren. Nun muss die Krzyminski-Elf wieder auswärts ran. Beim Landesligaabsteiger SC Gitter wird es wieder ein schweres Unterfangen. Das musste schon der TSV Münchehof beim 0:4 zum Auftakt spüren, auch wenn diese Begegnung lange Zeit eng war. Vor dem Derby am Mittwoch gilt es, die Konzentration auf die Gitteraner zu lenken und vielleicht zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das würde auch zugleich etwas den Druck vor dem Wochenspiel mindern und einen Schub Selbstvertrauen bringen. Bisher haperte es vor allem beim Toreschießen. Hier gilt es anzusetzen.Eine Liga tiefer hat der FC Rhüden in der Nordharzliga einen perfekten Start hingelegt. Vier Siege aus vier Spielen, 12:0-Tore – Tabellenführer: Besser geht es nicht. Nun geht es zum SC Harlingerode, der mit drei Zählern aus drei Spielen noch nicht so recht aus den Startlöchern gekommen ist. In der vergangenen Saison waren die Harlingeröder nicht weit vom Aufstiegs-Relegationsplatz entfernt. Bisher konnten sie aber nur Aufsteiger AKV Salzgitter schlagen. Aufpassen müssen die Rhüdener natürlich auf das Hausdoerfer-Duo, das in der Spielzeit 2016/17 31 Tore erzielte.Der MTV Bornhausen gewann seine beiden Auftaktbegegnungen und reist nun zum FC Groß Döhren. Für die Bornhäuser ein wichtiges Spiel in Hinsicht auf ihr Ziel „Aufstieg“. Denn der FC gehört als Absteiger naturgemäß mit zu den Favoriten, wenn es um die vorderen Tabellenplätze geht. Allerdings hat Groß Döhren schon etwas federn lassen müssen, gegen Liebenburg und Lengde gab es Niederlagen. Eine weitere können sie sich zu diesem Zeitpunkt der Saison kaum erlauben. Bornhausen will sich aber mit den nächsten drei Punkten vorne behaupten und Spitzenreiter Lengde, der bereits vier Siege auf dem Konto hat, auf den Fersen bleiben.Der SV Engelade/Bilderlahe hat das schwere Spiel beim VfL Liebenburg vor sich. Nach dem ersten Punktgewinn vom Wochenende gab es am Mittwoch gleich wieder eine heftige Niederlage. In Liebenburg gilt es nun, hinten sattelfester zu stehen, immerhin hat der VfL schon 14 Treffer erzielt. Allerdings hat er auch schon neun kassiert, hat also selbst ein Defensivproblem. Hier ist wohl der Ansatzpunkt für den SV E/B, um vielleicht eine kleine Überraschung zu schaffen.Ähnlich ist die Situation für die SG Seesen/Herrhausen, die nach vier verlorenen Begegnungen sogar schon 34 (!) Gegentreffer auf dem Konto hat. Gegner SV Götingerode ist als Absteiger auch nicht gut gestartet, hat nach zwei Niederlagen aber zuletzt immerhin sein erstes Spiel gewinnen können.