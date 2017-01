Bogenschützen in Duderstadt

Auftakt in das Jahr und Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft

Mit einer kleinen, aber feinen Delegation reisten die Bogenschützen des MTV Seesen am vergangenen Wochenende zum mittlerweile traditionellen Jahresauftaktturnier in das Eichsfeld nach Duderstadt. Dieses Turnier gilt als ideale Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft Ende Januar in Bad Fallingbostel. Wenn wundert es da noch, dass das Interesse so groß war, dass in drei Gruppen gestartet werden musste.Die Seesener starteten in Gruppe 2. Trotz fehlender Trainingspraxis, aufgrund der Ferien konnte in den Wochen zuvor nicht trainiert werden, fanden alle gut in das Turnier. Das sollte sich am Ende auch in den Platzierungen widerspiegeln. Alle Schützen waren abschließend mit ihren Leistungen zufrieden, auch wenn hier und da noch Potenzial nach oben zu erkennen war. Die Ergebnisse auf ein erfolgreiches Jahr 2017 hoffen.PlatzierungenNiklas Martin (Compound Jugendklasse): 2. PlatzVanessa Martin (Recurve Jugendklasse): 5. PlatzGudrun Poggemann (Recurve Damen Altersklasse): 2. Platz;Ralf Brenning (Blankbogen Herrenklasse): 1. Platz.