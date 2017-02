Damen des TC Seesen wahren weiße Weste

Tennis: Unter den Augen von Nicolas Kiefer gab es den dritten Sieg

Auch am dritten Spieltag der Verbandsligasaison blieben die Tennis-Damen des TC Seesen siegreich.

Gegen die TG Hannover gab es einen 4:2-Erfolg.Unter den Augen des ehemaligen Weltklassespielers Nicolas Kiefer, der seine Lebensgefährtin zum Punktspiel nach Seesen begleitete und die Gästemannschaft coachte, konnten Theresa Waßmann, Elisabeth Böning und Catjana Stubhan ihre Einzeln jeweils deutlich in zwei Sätzen gewinnen. Die jungen Seesener Damen zeigten dabei phasenweise begeisterndes Tennis. Lediglich Ciara Stubhan musste sich ihrer Gegnerin geschlagen geben, zeigte aber insbesondere im zweiten Satz, den sie nur knapp verlor, auch eine sehr ansprechende Leistung.Den vorzeitigen Siegpunkt sicherte das Doppel Elisabeth Böning/Catjana Stubhan durch ein souveränes 6:2 und 6:4. Das hart umkämpfte zweite Doppel mit Ciara und Celina Stubhan blieb bis zum Schluss spannend und ging denkbar knapp im Match-Tiebreak des dritten Satzes mit 8:10 verloren.Jetzt stehen für die TC Damen noch zwei Auswärtsspiele an. Zunächst geht es zum HTV Hannover II und sollte man auch dort siegreich bleiben, folgt am letzten Spieltag der Showdown beim Tabellenführer aus Barsinghausen.