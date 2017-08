Dicke Brocken zum Auftakt

Fußball: Seesener Bezirksligisten reisen zu zwei Topteams

Zwei dicke Brocken haben die beiden Seesener Bezirksligisten am morgigen Sonntag in ihrem ersten Spiel vor sich. Die SG Ildehausen/Kichberg muss bei ihrer Premiere auf Bezirksebene zum letztjährigen Vizemeister VfL Salder reisen, der TSV Münchehof bekommt es mit Landesligaabsteiger SC Gitter zu tun.Natürlich mit viel Euphorie fährt die SG nach Salzgitter. Die wird im ersten Spiel auch benötigt, möchte man in Salder etwas Zählbares mitnehmen. Zwar verloren die Salderer mit Mohamed Melaouah nicht nur ihren Trainer, sondern mit Alexey Ballard und Tahir Daboe auch zwei ihrer Spitzenkräfte an den Goslarer SC, wird in Salder jedoch erneut ein Spitzenplatz angepeilt. Bei der SG plant man naturgemäß etwas tiefer. Der Klassenerhalt ist das Ziel und die Ergebnisse, wenn es denn Niederlagen werden sollten, so niedrig wie möglich halten. Aber auch Überraschungen werden gern mitgenommen, und als eine solche wäre ein Punktgewinn beim VfL schon einzuordnen.Das gilt auch für den TSV Münchehof beim Gastspiel in Gitter. „Wir spielen die ersten beiden Spiele gleich gegen Gitter und Vahdet, die beiden Absteiger aus der Landesliga. Wir sehen das positiv, weil wir diese beiden Gegner dann gleich „abgearbeitet“ haben“, kann Trainer Timm Ahfeldt dem schweren Auftaktprogramm durchaus auch etwas Positives abgewinnen. Mit einer disziplinierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung möchte der TSV gerne den ersten Punkt oder sogar die ersten Punkte mit nach Hause nehmen. Personell werden Andreas Geibel (Urlaub), Jannik Dicke (privat) und Tim Holzhausen (Knie) nicht dabei sein. Ebenso wenig Marius Carl, der aus persönlichen Gründen die komplette Vorbereitung nicht zur Verfügung stand und demnächst aller Voraussicht nach wieder etwas regelmäßiger dabei sein wird.In der Nordharzliga strebt der FC Rhüden den zweiten Dreier der Spielzeit an. Nach dem überzeugenden Auftritt gegen die Reserve des SC Gitter geht es nun erneut gegen ein Team aus dem Raum Salzgitter, nämlich den MTV Lichtenberg. Deren Team verlor ihren Auftakt gegen die Oberharzer vom FC Clausthal-Zellerfeld. In der vergangenen Spielzeit, als der MTV am Ende Sechster wurde, konnten die Rot-Weißen gegen Lichtenberg vier Zähler einsammeln im Mai gab es dort einen 3:1-Sieg. Ähnliches strebt Spielertrainer Martin Kühn natürlich auch jetzt an, um sich gleich oben festzusetzen und einen potenziellen Konkurrenten zu distanzieren.Noch eine Liga tiefer, in der 1. Nordharzklasse, geht der SV Engelade/Bilderlahe ebenfalls in seine zweite Begegnung. Die Premiere von Neu-Spielertrainer Christoph Vater ging daneben. Nach dem Rücktritt von Charfedine Mekadmi hatte Vater das Amt kurzfristig übernommen und ging beim Absteiger TSV Lengde mit 1:6 baden. Gegen den Kreisligaabsteiger hatte der SV E/B keine Chance. Wohin die Reise geht, ist also noch unbekannt. Der SV Hahndorf, morgiger Gegner auf heimischen Platz, stand in den vergangenen Spielzeiten immer weit unten in der Tabelle. Hier muss sich die Mannschaft nach den beiden klaren Niederlagen in Pokal und Liga nun beweisen.Der MTV Bornhausen muss morgen zu seinem „Angstgegner“ FC Zellerfeld. In den vergangenen vier Spielzeiten musste der MTV im Oberharz jeweils Niederlagen hinnehmen. Mit dem Hartplatz scheinen die Mekadmi-Schützlinge nicht zurecht zu kommen. Doch in dieser Spielzeit haben die Verantwortlichen das Ziel „Aufstieg“ ausgerufen. Da soll es natürlich nicht gleich zum Auftakt Punktverluste geben. Zudem wären drei Zähler gleich ein Zeichen an die Konkurrenz, dass die Bornhäuser gegenüber den Vorjahren noch einmal gereift sind.