Gast vom SV Rammelsberg um eine Klasse besser

2. Nordharzklasse: SG Seesen/Herrhausen verliert 0:6 gegen Aufstiegsanwärter aus Goslar

Am Sonntagvormittag empfing die SG Seesen/Herrhausen mit der Reserve des SV Rammelsberg aus Goslar, einen der hoch gehandelten Aufstiegsanwärter der laufenden Saison. Im Hinspiel in Goslar musste sich das Team von Kai Möhlenbrock mit einer 9:0 Klatsche geschlagen geben, auf eigenem Platz wollte man besser aussehen als in Goslar. Leider spielte das Wetter nicht so gut mit. Bei Kälte, Matsch und Regen mühten sich die Seesener lange die Null zu halten, wenn auch der Gegner von Anfang an die Partie dominierte. Erst in der 26. Minute konnten die Gäste nach einem Fehler der Seesener mit 0:1 in Führung gehen. Danny Hotze markierte den ersten Treffer des Tages und legte selbst in der 33. Minute nochmal nach. Zwei defensive Fehler, die der Gast aus Goslar sofort mit zwei Toren bestrafte. Trotz 0:2 Rückstand ließen die Hausherren die Köpfe nicht hängen und suchten weiterhin ihre Möglichkeiten, selbst auch einen Treffer setzen zu können. Wenn aus dem Spielaufbau heraus nicht viel ging, spielten die Seesener lange Bälle auf ihren Goalgetter Alexander Bause, doch dieser war zu jedem Zeitpunkt im Spiel gut bewacht. Immer mit einem Gegenspieler als Schatten unterwegs, konnte auch er dem Spiel keine neuen Impulse geben. Der Gegner aus Goslar blieb Spielbestimmend und so war es nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Treffer fallen würde. Kurz vor dem Seitenwechsel wieder ein Doppelschlag zum 0:3 und 0:4. In der 41. Minute bescherte Daniel Sonntag seinem Team das 0:3 und ein Eigentor in der 44. Minute von Sebastian Gietz den Pausenstand von 0:4.Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Seesener weiterhin es den Gästen so schwer wie möglich zu machen, doch das junge Team aus Goslar spielt nicht ohne Grund ganz oben in der Tabelle mit. Ein Team aus vielen guten Einzelspielern, die als Team funktionieren setzten die Seesener immer wieder unter Druck. Nur wenige Angriffe der SG sorgten für Entlastung. Dennoch mußten sich die mitgereisten Fans vom SV Rammelsberg bis zur 78. Minute gedulden, erst dann fiel das 0:5 und kurz vor dem Abpfiff folgte noch der Treffer zum 0:6 durch Daniel Sonntag. SG Trainer Kai Möhlenbrock war nicht zufrieden mit dem, was sein Team präsentierte. „Mit der Moral bin ich Einverstanden, aber durch die vielen Fehler die wir gemacht haben, war gegen starke Rammelsberger nichts drin.“, betonte er nach dem Spiel gegenüber dem „Beobachter“. Obwohl das Ergebnis mit 0:6 aus SG Sicht nicht gut ausgefallen ist, war auf jeden Fall wieder eine Steigerung zum Hinspiel zu erkennen. Die Reserve vom SV Rammelsberg kletterte mit den Sieg auf Platz 1 der Tabelle und die Seesener bleiben auf Platz 11. Am nächsten Sonntag reist das Möhlenbrock-Team zur Reserve vom TuS Clausthal-Zellerfeld. Anpfiff dort ist um 11.30 Uhr an der Ringelhalde.Für die SG Seesen/Herrhausen spielten: Orhan Hasani, Abbas Shawiesh, Sebastian Gietz, Florian Vibrans, Alexander Bause, Yusuf Özgör, Abdul Kerim Acar, Mohammad Al Ali, Taha Ahmad, Ziver Acar, Sliman Muhamed, Hussam Al Ali und Rico Bresch.