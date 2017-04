Gute Platzierungen für MTV-OLer im Spreewald

Zwei Wettkämpfe standen auf dem Plan

Zu einem Bundesranglistenlauf und den Deutschen Bestenkämpfen über die Ultralangdistanz reisten die deutschen Orientierungsläufer nach den Bestenkämpfen im Nacht-OL bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison in den Berliner Raum. Im Spreewald bei Märkisch Buchholz boten sich bei frühlingshaften Bedingungen fast topfebene, offene Kiefernwälder, die trotz des weichen Waldbodens sehr schnell belaufbar waren. Die MTV-OLer warteten einmal mehr mit vielen guten Platzierungen auf.Erstmal wurden auf Wunsch vieler Aktiver die Läufe „über den langen Kanten“ auf den Sonntag verschoben. Im vorgezogenen Bundesranglistenlauf über die Mitteldistanz sorgten Theo Hennseler und Till Buchberger mit hervorragenden Leistungen für zwei Seesener Siege. Während Till in der H-12 seiner Favoritenstellung mit einem klaren Vorsprung von zwei Minuten gerecht wurde, hatte Theo in der H-14 gerade einmal fünf Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Aber auch die übrigen Nachwuchsläufer des MTV überzeugten, denn obwohl es keine weiteren einstelligen Platzierungen gab, waren die Zeitrückstände doch meistens sehr gering. So wurden Lilly Hintz (D-14) und Aaron Wandelt (H-16) jeweils Zehnte, Julius Wandelt (H-14) und Juncheng Fu (H-18) Elfte und Jan Klose (H-16) Dreizehnter.In den Elitekategorien glänzten Birte Friedrichs bei den Damen über 5,3 Kilometer und Ole Hennseler bei den Herren über 6,8 Kilometer jeweils mit ausgezeichneten vierten Plätzen und zeigten, dass sie schon im ersten Erwachsenenjahr in der deutschen Elite ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen können. Auch in den stark besetzten Seniorenkategorien rangierten Irene Buchberger (13. in der D45), Martin Hennseler (12. in der H45), Christian Buchberger (20. in der H50) und Detlev Friedrichs (14. in der H65) im Mittelfeld.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 18. April 2017.