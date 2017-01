Handball-WM auf Großbildschirm

Bekanntlich kann die Handball-WM nicht über die normalen TV-Kanäle empfangen werden.

Aus diesem Grund hat der Handball-Förderverein „Blaue Teufel Seesen“ alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit in Seesen in gemütlicher Runde die Spiele der Vorrunde der Deutschen Nationalmannschaft gemeinsam verfolgt werden können. Im Seesener La Dolce Vita, Jacobsonstraße 21, werden die Spiele auf dem Großbildschirm zu sehen sein. Das erste Vorrundenspiel gegen Ungarn findet am heutigen Freitag ab 17.45 Uhr statt. Die weiteren Termin sind am Sonntag um 14.45 Uhr, sowie Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils um 17.45 Uhr. Die weiteren Termine werden später bekannt gegeben.