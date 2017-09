Handballdamen unterliegen

Herren des MTV Seesen siegen in Gebhardshagen

Die Handballer des MTV Seesen waren am gestrigen Sonnntag im Punktspieleinsatz. Die Spiele in der Übersicht:Obwohl stark ersatzgeschwächt - meisterten die Gäste die schwere Auswärtshürde in Gebhardshagen. Am Ende war der Sieg glücklich, aber aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung nicht unverdient.Das Spiel war hartumkämpft und bis in die Schlussphase spannend. Letztlich unterlagen die Seesener Damen einem starken Gegner; die Niederlage hätte bei konsequenterer Chancenverwertung eher noch klarer ausfallen können.In der ersten Hälfte war das Spiel ziemlich einseitig – die Gastgeber lagen sehr deutlich zurück. Nach der Pause entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe mit ausgeglichenem Spielverlauf. Die Niederlage war leider nicht zu vermeiden.Die Mannschaft kam von Anfang gut ins Spiel und lag ständig in Front. Am Ende reichte es zu einem hochverdienten Sieg gegen einen weitgehend gleichwertigen Gegner.Die Gastgeber hatten ihren Gegner gut im Griff und konnten spielerisch überzeugen. In ihrem zweiten Jahr als C-Jugend macht sich die gute Nachwuchsarbeit langsam aber sicher bemerkbar und lässt für den weiteren Saisonverlauf und die Zukunft hoffen.