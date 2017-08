Handballer bereiten sich auf die Saison vor

Das Chrischa-Hannawald-Handballcamp ist vom 4. bis 6. Oktober zu Gast in Seesen / Anmeldungen noch möglich

Die Handballer des MTV Seesen melden sich aus ihrer wohlverdienten Sommerpause zurück und befinden sich zurzeit mitten in der Vorbereitung für die kommende Saison 2017/2018. Nur noch wenige Wochen und der Ball ist wieder im Spiel und die Punktejagd eröffnet. Zur neuen Saison gibt es einige personelle Veränderungen zu verzeichnen. So schmelzen beispielsweise die beiden Herrenmannschaften zu einer zusammen und werden des Weiteren von einigen Jugendlichen aus der A-Jugend unterstützt. Auch die Damen bekommen Zuwachs aus der weiblichen A-Jugend und stellen sich somit noch breiter in ihrem Kader auf. Im Jugendbereich geht der MTV Seesen mit folgenden Teams an den Start: die Minis treten wie gehabt in Turnierform an. Ebenso steht die gemischte E- und D-, sowie eine männliche C- und eine männliche A-Jugend in den Startlöchern. Weiterhin startet in der kommenden Saison eine junge und neuformierte weibliche B-Jugend in den Spielbetrieb. Hier schnuppern viele neue Handballgesichter die Hallenluft und freuen sich auf eine aufregende Zeit.