Im Rahmen einer Feierstunde in Sickte wurde die JSG Seesen-Süd zum Partner der Löwenbande von Eintracht Braunschweig ernannt.

Mit in Sickte waren neben Eltern und Spielern der JSG natürlich auch Geschäftsführer Andre Gigerl. Im Sommer plant die JSG wie bereits angekündigt, an einem Wochenende ein Trainingscamp mit den jungen Spielern. An einem anderen Wochenende ist man bei der Fußballschule von Eintracht Braunschweig in Aktion. Weitere Informationen werden zeitnah folgen.