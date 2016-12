Manege frei für den MTV Weihnachtszirkus

Sportler zeigen in einer abwechslungsreichen Show am kommenden Sonnabend, 10. Dezember, ihr Können

Eine große Zirkusshow liefert der MTV Seesen jetzt wieder.

Wie immer am Sonnabend vor dem 3. Advent, so sind sie auch am kommenden Sonnabend, 10. Dezember, wieder da: die Akrobaten, Clowns, Trapezartisten und Zauberer des MTV Seesen.Bei dem nunmehr 28. MTV-Weihnachtszirkus in Folge wollen die Akteure um Zirkusdirektor Hardy Fender und seiner charmanten Assistentin Bianca erneut allen kleinen und großen Besuchern in der Sporthalle II des Schulzentrums an der St.-Annen-Straße mit einem rund zweieinhalbstündigen Programm einen sehenswerten und erlebnisreichen Nachmittag bereiten. Mithin ein richtiges Familienfest veranstalten, bei dem auch leckerer Kuchen, heißer Kaffee und vieles andere mehr aus dem Hallen-Café in der Pause (oder auch zwischendurch) natürlich nicht fehlen werden.Einlass ist ab 15 Uhr, damit es pünktlich um 16 Uhr losgehen kann. Jedoch sind die Plätze immer sehr begehrt. Die Sitzplätze werden beizeiten weg sein.Alle Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt und sie bekommen – ebenfalls wie immer – zum Schluss der Veranstaltung abermals ein hübsches Weihnachtsgeschenk vom Nikolaus überreicht. Die „Großen“ dürfen allerdings dafür, dass sie mit ihren Kindern einen schönen Sonnabendnachmittag verbringen können, vier Euro Eintritt bezahlen.