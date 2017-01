MTV-Handballdamen gewinnen erneut

Die Erfolgsserie der Seesener Damen hat weiter angehalten; der MTV landete gegen die HSG Schladen/Hornburg 08 beim 17:10 in eigener Halle den fünften Sieg in Folge. An sich hatten die Gastgeberinnen ihren Gegner während des gesamten Spiels ganz gut im Griff, obwohl es zu Beginn der zweiten Hälfte nochmals spannend wurde. Den Damen des MTV gelang dabei in nahezu 10 Minuten kein eigener Treffer. In dieser Phase konnten die Gäste den Rückstand auf zwei Treffer verkürzen. In der Schlussviertelstunde wurden die Angriffe wieder konzentriert zu Ende gespielt, wodurch der klare und verdiente Sieg zustande kam. Alle übrigen Mannschaften waren am Wochenende spielfrei.