MTV-Herren empfangen HC Braunschweig

Handball: Seesener wollen mit Sieg an der Tabellenspitze bleiben / Damen heute auswärts

Bereits am heutigen Nachmittag starten die Damen zu ihrem zweiten Auswärtsspiel nach Edemissen. Gegen den Gastgeber, HSG Nord Edemissen ll, wird es für die Seesenerinnen schwer werden, die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Den Verantwortlichen des MTV Seesen steht nur ein stark dezimierter Kader zur Verfügung, jedoch wird dieser alles in seiner Macht stehende tun, um eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Anpfiff der Partie ist 16.45 Uhr in Edemissen.Am Sonntag läutet die E-Jugend den Heimspieltag in Halle 1 in Seesen ein. Sie empfangen um 12.45 Uhr die HSG Langelsheim/Astfeld ll. Im Anschluss spielt die weibliche B-Jugend um Trainergespann Dörrie/Albrecht gegen die JSMG Lafferde/Adenstedt. Hier wollen die Mädels erneut zeigen, was sie in den vergangenen Wochen alles gelernt haben. Anpfiff ist um 14.15 Uhr. Den Abschluss des Heim-Spieltages bestreitet die Herrenmannschaft des MTV Seesen. Sie erwartet um 16 Uhr den HC Braunschweig. Mit einem gut gefüllten Kader wollen die Männer um Trainer Guschewski an die gute Leistung vergangener Wochen anknüpfen und erhoffen sich weitere zwei Punkte.Aber auch auswärts sind Teams unterwegs. Am Sonntag spielt die männliche A-Jugend um 13 Uhr gegen JSG Handball Süd ll in Bad Salzdetfurth und um 15.15 Uhr muss die gemischte D-Jugend auswärts gegen den MTV Jahn Schladen antreten.