Premiere in Ildehausen

Fußballkreis Nordharz: Zum ersten Bezirksligaspiel kommt der SV Rammelsberg

Für die SG Ildehausen/Kirchberg steht am morgigen Sonntag die Heimpremiere in der Fußball-Bezirksliga an. Zu Gast ist der SV Rammelsberg. Nach dem guten, aber punktlosen Auftakt in Salder ist dies nun ein wichtiges Spiel. Denn die Rammelsberger werden wohl einer der Hauptkonkurrenten um den Klassenerhalt sein. Ein Dreier auf dem heimischen Sportplatz in Ildehausen wäre von daher für den weiteren Verlauf in der Saison schon wichtig.Nach dem Pokalfight vom Mittwochabend, stehen sich in der Nordharzliga der FC Rhüden und der SV Neiletal morgen schon wieder gegenüber. Diesmal allerdings auf dem Rhüdener Sportplatz. Die Rhüdener möchten den 3:2-Sieg natürlich gerne wiederholen und den guten Ligaauftakt bestätigen. Die Gäste dürften aber nach der nur knappen Pokalniederlage ebenfalls Hoffnung haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und sollte es diesmal nicht klappen – in zweieinhalb Wochen steht bereits die Rückrundenpartie an.Der MTV Bornhausen hat den Aufsteiger SG Vienenburg/Lochtum zu Gast auf seinem Sportplatz. Nach der herben Pokalpleite gegen Gitter soll an das Ligaspiel in Zellerfeld angeknüpft werden und die nächsten drei Punkte eingefahren werden, um in der 1. Nordharzklasse oben dranzubleiben. Ganz andere Sorgen hat dagegen der SV Engelade/Bilderlahe. Nach zwei Liga-Niederlagen, dem Rauswurf einiger Spieler sowie einem neuen Trainer muss der SV zusehen, wieder Ruhe reinzubekommen. Idealerweise mit zumindest einem Punkt bei der TSG Bad Harzburg II. Die hat jedoch ihre Auftaktbegegnung klar mit 4:0 gegen den letztjährigen Vierten WSV Wiedelah gewonnen. Keine einfache Aufgabe für den Neu-Spielertrainer Christoph Vater und sein Team.Die SG Seesen/Herrhausen hat einen ähnlich schlechten Start hingelegt und zwei deutliche Niederlagen kassiert und steht derzeit am Ende der 2. Nordharzklasse. Die Aufbauarbeit für Trainer Kai Möhlenbrock ist offenbar noch schwieriger als erhofft. Nun geht es zur Bezirksligareserve des SV Rammelsberg, die ihre erste Partie klar mit 5:0 für sich entschieden hat.Das Spiel der SG Seesen/Herrhausen beginnt am morgigen Sonntag schon um 12.30 Uhr, alle anderen Begegnungen starten um 15 Uhr.