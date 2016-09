Sensationeller Aufstieg

Tennis: Damen 50 des TC Seesen spielen künftig in die Oberliga

Es ist vollbracht: Die Damen 50 des TC Seesen werden in der kommenden Saison in der Oberliga spielen.

Nachdem die Mannschaft erst vergangenes Jahr in die Landesliga aufgestiegen sind, war in dieser Saison das erklärte Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen gegen den TV Ronnenberg und den Hildesheimer TV II stellte sich jedoch schnell heraus, dass man doch überaus gut in dieser Klasse mithalten konnte. Es folgten dann allerdings zwei Unentschieden gegen den TC Winsen/Aller und den TV Letter. Gerade dieses letzte, mit insgesamt vier Match-Tiebreaks in den sechs Matches hart erkämpfte Remis erwies sich aber im Nachhinein dann als der eigentliche Garant zum Aufstieg, denn man erhielt sich so den einen Punkt Vorsprung in der Tabelle vor dem Zweiten, eben dem TV Letter. Sowohl bei der TSG Ahlten als auch im letzten Punktspiel daheim gegen den Braunschweiger THC spielten die Seesener Damen dann fulminant auf und gaben lediglich ein Match ab.Absolut bemerkenswert ist, dass Sabine Voß alle ihre sechs Einzel gewinnen konnte. Heidemarie Schweda und Marion Romano konnten jeweils immerhin auch vier Einzelpunkte beisteuern und Dagmar Pallinger und Barbara Breitkopf wiesen mit 2:1 ebenfalls positive Einzelbilanzen aus. Lediglich Anja Kolodziej, die dankenswerter Weise einmal eingesprungen ist, musste sich in ihrem einzigen Match ganz knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben.Als Doppelkönigin erwies sich Barbara Breitkopf. Gemeinsam mit Susanne Jacobs, die damit auch ungeschlagen blieb, gewann sie alle ihre Spiele und zudem sogar noch ein fünftes Doppel an der Seite von Marion Romano. Damit behielt sie bei 5:0-Siegen eine reine Weste. Außerdem waren Heidemarie Schweda und Sabine Voß mit 4:1-Siegen äußerst erfolgreich und unterstrichen damit auch hier ihre Ausnahmestellung in dieser Landesligasaison.An den Ergebnissen kann man die Stärke dieser Mannschaft erkennen: Jede eingesetzte Spielerin – von Position 1 bis 4 sowie im Einzel oder im Doppel – ist in der Lage zu punkten, was es den Gegnerinnen in den vergangenen zwei Jahren sehr schwer gemacht hat, die Seesenerinnen zu besiegen. Damit wird die Damen 50 des TC Seesen im nächsten Jahr in der Oberliga antreten, eine Spielklasse, von der man vor zwei Jahren noch nicht zu träumen gewagt hatte. Es bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft von Verletzungen verschont bleibt und dieses „Abenteuer“ mit Reisen im Wesentlichen in die Region Hannover/Celle, aber auch bis nach Cuxhaven erfolgreich – Ziel ist wieder nur der Klassenerhalt – besteht.