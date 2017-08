TC-A-Juniorinnen stehen im Finale

Tennis: Pokalwettbewerbe gehen auf die Zielgerade / 2. Platz beim Generations-Cup in Wulften

Auch diese Woche waren die drei C-Junioren-Teams des TC Seesen im Pokal-Einsatz. Dabei mussten zwei Mannschaften die Segel streichen. Die dritte Mannschaft hatte noch ein Spiel der ersten Runde zu bestreiten und bekam es mit dem TC Seeburg zu tun. Finn Bohnsack unterlag seinem Gegner in zwei ganz engen Sätzen mit 5:7 und 6:7. Eric Bakker musste seinem Gegner mit zweimal 2:6 den Vortritt lassen. Im Doppel versuchten Finn und Eric dann nochmal alles, unterlagen aber auch in zwei Sätzen. Für die zweite Mannschaft waren Leandro Wagner und Kilian Schulz im Einsatz. Für sie die Hürde TC Salzgitter-Bad ebenfalls zu hoch. Kilian verlor zwar etwas unglücklich erst mit 7:10 im Match-Tiebreak, das Einzeln von Leandro sowie das gemeinsame Doppel gingen jedoch deutlich an die Gäste.Somit bleibt die erste Mannschaft nach einem 2:1-Erfolg gegen den TC Veltenhof das einzige Eisen des TC Seesen im Feuer um den Regionspokal. Max Faulbaum und Luc Gerlach sorgten dabei bereits nach ihren deutlichen Zweisatz-Siegen in den Einzeln für das Weiterkommen. Auch das Doppel Max Faulbaum/Tom Siedentopf hatte abschließend durchaus Siegchancen, verlor aber knapp mit 6:10 im Match-Tiebreak. Nun geht es für diese Mannschaft nächstes Wochenende zum TC Salzgitter-Bad zum Kampf um den Halbfinaleinzug.Am vergangenen Montag stand das Viertelfinale des Niedersachsenpokals für die jüngsten Cracks, die U8, Emilia Schulz und Felix Krüger auf dem Programm. Nach einer tollen Saison, nur mit Siegen, war hier die Reise gegen den Braunschweiger THC leider zu Ende. Nach den Motorikübungen stand es nach jeweils zwei gewonnenen Übungen auf beiden Seiten noch unentschieden, in den beiden Einzeln und dem abschließenden Doppel gab es dann allerdings Niederlagen zu verbuchen, wobei aber besonders das Einzel von Felix mit 6:4, 6:4 denkbar knapp ausfiel und schon tolle Ballwechsel bot. Das Einzel von Emilia sowie das Doppel ging mit 6:3, 6:2 jeweils recht deutlich an die Braunschweiger. Auch wenn die Niederlage kurz schmerzte, unter den besten 16 Mannschaften in Niedersachsen zu stehen, ist dennoch eine tolle Leistung.Bereits im Endspiel stehen hingegen die Juniorinnen-A des TC Seesen nach einem 2:1-Erfolg gegen Post Hannover. Die Niederlage von Catjana Stubhan konnte ihre Schwester Ciara mit einem bravourösen Match mit 6:2 und 6:0 ausgleichen. Somit musste wie bereits eine Woche zuvor das Doppel die Entscheidung bringen. Nach mit 6:1 klar gewonnenem ersten Satz ließen Catjana und Ciara etwas nach und verloren den zweiten Satz mit 3:6. Im Match-Tiebreak konzentrierten sich die beiden dann aber noch mal und konnten durch ein klares 10:3 den Einzug ins Finale klar machen. Dort geht es am kommenden Samstag zum TC GW Leer – sicherlich auch mit guten Chancen, den Pokal dann mit nach Hause zu bringen.Für die nicht im Pokal vertretenen Jugendlichen des TC Seesen stand der Generation-Cup an. Der TC Bad Grund gab dieses Jahr sein Heimrecht an den TC Wulften ab, der damit erstmals neben den etablierten Vereinen aus Bad Grund, Förste und Seesen an dieser Veranstaltung teilnahm. Insgesamt 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten viel Spaß auf der schönen Sechs-Platz-Anlage. Die Ausrichter sorgten mit Waffeln, Kuchen, Muffins und was sonst noch das Kinderherz begehrt ausgezeichnet für das leibliche Wohl der jungen Sportler. Zudem war auch der in Seesener Kreisen bekannte Figaro mit von der Partie und unterhielt die Anwesenden mit Clownereien und Zaubertricks. Im Vordergrund stand natürlich der Tennissport. In der Endabrechnung setzte sich diesmal nach zahlreichen tollen und spannenden Matches der TC Bad Grund vor dem TC Seesen durch und darf damit den Wanderpokal für ein Jahr „sein Eigen“ nennen.