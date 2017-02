Vizetitel für die SG-Damen

Hallenfußball: Neiletal-Seesen bei Hallenkreismeisterschaft nur hinter Sickte/Abbenrode

Viel Frauenfußball konnten sich Hans-Peter Holzheuer und Norbert Lachnit am vergangenen Sonntag in der Vienenburger Sporthalle ansehen, denn beide Mitglieder des Frauenausschusses des NFV Kreises Nordharz zeichneten verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Hallenkreismeisterschaften der Frauen sowie der B-Juniorinnen. Den Beginn machten die B-Juniorinnen, bei denen sich der SV Upen am Ende klar mit 13 Punkten vor dem TBV Schöningen II durchsetzen konnte. Auf den weiteren Rängen folgten Germania Wernigerode, der TBV Schöningen I, der JSG Sickte-Abbenrode und SC 18 Harlingerode.Im anschließenden Wettbewerb der Frauen konnten die zahlreich anwesenden Zuschauer erneut hochklassigen Frauenfußball genießen und zahlreiche Aktionen und Tore beklatschen. Bei den Frauen siegte die SG Sickte-Abbenrode (13 Punkte) vor der SG Neiletal-Seesen (10 Punkte). Hier folgten der FC Altenau, der Lindener SV, der SC 18 Harlingerode sowie der TuS Clausthal auf den weiteren Plätzen. Holzheuer und Lachnit lobten zum Abschluss des Tages den fairen Umgang der Spielerinnen und die guten Leistungen der Schiedsrichter.