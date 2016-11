Volleyball: Sonntag Turnier in Seesen

Vor 30 Jahren wurde die Volleyballabteilung im MTV Seesen gegründet.

Es ging mal auf und mal ab, doch unter ging sie nie. Aus diesem Grund laden die Volleyballer fünf Jahre nach ihrem Jubiläumsturnier erneut zu einem solchen ein. Am Sonntag, 13. November werden in der Sporthalle am Schildberg werden insgesamt sieben Mannschaften um Punkte kämpfen. Neben drei Mannschaften des Gastgebers sind auch Teams vom MTV Salzgitter Lichtenberg, Borussia Salzgitter, Salzgitter-Gebhardshagen sowie die Lehrermannschaft „Sandgranaten“ mit dabei. Um 10 Uhr geht es los, gegen 14.30 Uhr ist die Veranstaltung beendet. Anschließend sind alle Beteiligten eingeladen, gemeinsam noch ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Das Organsiationsteam rund um das letzte aktive Gründungsmitglied Rainer Hartmann lädt alle Gründungsmitglieder, ehemalige Spieler und heutige Aktive zu diesem Turnier ein.