Zweiter Saisonsieg für Seesen/Herrhausen

2. Nordharzklasse 1: 5:3-Sieg beim SV Arminia Klein Döhren / Alexander Bause und Orhan Hasani treffen

Es war eins der wenigen Spiele, das am Wochenende ausgetragen werden konnte. Trotz der Regenfälle der vorangegangenen Tage konnte die Arminia aus Klein Döhren einen spielfähigen Rasenplatz präsentieren. Der SG aus Seesen sollte es recht sein, am Ende setzten sich die Kernstädter mit 5:3 durch und konnten so den zweiten Saisonsieg feiern.Von Beginn an merkte man der SG an, dass sie in diesem Spiel etwas mitnehmen wollte. Die von Florian Vibrans gut organisierte Abwehr stand sicher und fing fast jeden Angriff des Gastgebers schon in der Mitte der eigenen Hälfte ab. Auf der Gegenseite wurde es da schon deutlich gefährlicher. Gute Chancen von Oktan Rustemi und Alexander Bause blieben aber ungenutzt. In der 33. Minute fiel etwas überraschend das 1:0 für die Arminia. Nach einem Eckball bekam die SG den Ball nicht aus der Gefahrenzone und die Gastgeber staubten ab. Die Seesener wirkten danach etwas verunsichert. Es schlichen sich jetzt mehr einfache Fehler in das SG-Spiel und so war der Gastgeber näher am Ausbau der Führung, als die SG am Ausgleich.