Junges Publikum im Mittelpunkt

Dorffest Störy sorgte bei allen für gute Stimmung

Gute Stimmung war beim Dorffest in Störy angesagt. Dazu trug am Sonnabend nicht zuletzt das sonnige Wetter bei, das zahlreiche Einwohner und Gäste aus den benachbarten Orten auf den Thieplatz lockte. Im Vorfeld hatte sich die Dorfgemeinschaft Gedanken über das Programm gemacht. Am Nachmittag stand das junge Publikum im Mittelpunkt. Die Jungen und Mädchen konnten zum Beispiel in geselliger Runde basteln oder sich schminken lassen. Geschicklichkeitsspiele trugen ebenfalls zur guten Laune bei. Eine lange Schlange bildete sich vor dem Stand der Luftballonkünstlerin Swetlana Dietrich, die in Windeseile hübsche Figuren ganz nach den Wünschen der Kinder zauberte. Die hatten die Qual der Wahl: Immerhin konnten sie aus über 100 verschiedenen Figuren auswählen.Im Zelt wartete in der Zwischenzeit eine Kaffeetafel auf die Besucher. Später lockten dann bei sommerlichen Temperaturen diverse kühle Getränke. „Das Dorffest war ein voller Erfolg“, waren sich Veranstalter und Gäste nach einem turbulenten Tag einig.