Erfolgreiche Tischtennis-Jungs

Urkunden und Medaillen konnte der Jugendwart des Tischtennis Klubs (TTK) Gittelde-Teichhütte Friedel Giesecke im Beisein des Jugendbetreuers Jürgen Niemann am vergangenen Mittwoch an die Jungs der 1. Jugendmannschaft überreichen.

Diese hatten in der Rückrunde der 2. Kreisklasse Ost des Tischtennis-Regionsverbandes Südniedersachsen in acht Spielen nicht verloren und dadurch mit 16:0 Punkten die Meisterschaft errungen. Damit ist nun die 1. Jugendmannschaft in die 1. Kreisklasse Ost aufgestiegen. Die erfolgreichen Spieler: (von links) Friedel Giesecke, Malte Niemann, Aaron Ludwig, Maiko Steffien, Finn Dröge, Alexander Batzel, Marlon Flügge und Jürgen Niemann.