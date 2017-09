Familientag der SPD am 3. Oktober

Volkersheim : Schwiderrek |

Traditionell zum Tag der Deutschen Einheit, der diesmal am kommenden Sonnabend stattfindet, veranstalten die Volkersheimer SPD-Genossen im Partyraum Schwiderrek, Oberhof 4 ihren Familientag. Die Volkersheimer Organisatoren versuchen mit ihrem Programm Frühaufstehern, Langschläfern und Kaffeegästen gerecht zu werden. Der Familientag beginnt um 10.30 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen mit kühlen Getränken und Schmalzbroten. Ab 12 Uhr gibt es Nudeln mit Soße, sowie Braten mit Gemüse und Kartoffeln. Anschließend lockt die Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen. Alle Mitglieder und Freunde der SPD sind herzlich eingeladen. Die Volkersheimer freuen sich auf zahlreiche Gäste, die, egal wie es ihnen in den Tagesablauf passt, kommen, um eine Weile in gemütlicher Runde zu sitzen und miteinander zu klönen. Dieses Jahr eingerahmt von Bundestags- und Landtagswahl, wird es sicher zahlreiche interessante Gespräche geben.