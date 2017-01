Sechstes Bürgermahl

Bereits zum sechsten Mal lädt die Bürgerstiftung Bockenem-Ambergau zum beliebten Bürgermahl ein.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Freitag, 3. Februar, im Gasthaus Linne in Volkersheim, statt. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der nahegelegenen St. Georgkirche. Um 19 Uhr geht es im Saal der Gaststätte los. Der Ablauf ist wie sonst auch. Zunächst gibt es einen Vortrag, anschließend das Essen. Den Vortrag hält in diesem Jahr Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim von der Leibniz-Universität in Hannover. Er spricht über Kapitalanlagen.Eine Karte kostet wie üblich 50 Euro. 30 Euro sind für das Essen vorgesehen, 20 Euro gehen als Spende an die Bürgerstiftung. Viele persönliche Einladungen sind bereits herausgegangen. Die Veranstaltung ist jedoch offen für jedermann, wie Mitorganisator Detlef Kentler betont. Karten gibt es bei Kerstin Warnecke bei der Stadt Bockenem.