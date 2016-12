Fertigstellung verzögert sich

Sanierung der Fissekenstraße in Willensen gerät witterungsbedingt ins Stocken / Winterbaustelle

Eigentlich war geplant, den Ausbau der Fissekenstraße in Willensen bis Ende November fertiggestellt zu haben. Witterungsbedingt durch die Temperaturen im Minusbereich verzögert sich jetzt jedoch die Fertigstellung.

Bei einer Besprechung am Dienstag mit der zuständigen Abteilung der Gemeinde Bad Grund und den ausführenden Firmen wurde beschlossen, eine Winterbaustelle einzurichten.„Bei derartigen Minusgraden können die Bauarbeiten nicht weiterlaufen“, so Fred Langner, Fachbereichsleiter Bau- und Ordnungsverwaltung in einem Gespräch mit dem „Beobachter“. Deswegen werden die Bauarbeiten erst einmal eingestellt. Die Zugänge zu den Zufahrten und Hauseingängen der Anlieger sollen jedoch mit einer Art „Notasphalt“ versehen werden, damit diese für die Dauer des Stillstands ihre Häuser wieder einigermaßen problemlos erreichen können, dasselbe gelte auch für das Dorfgemeinschaftshaus. Der Hauptverkehr müsse jedoch dennoch weiterhin außen herum fahren und die Umleitungen nutzen. „Für den Straßenbau sind Temperaturen von maximal ein bis zwei Grad Minus geeignet, da sich sonst durch den Frost Hohlräume bilden können“, bestätigt der Polier der ausführenden Baufirma Seerig, Karsten Saul.Den kompletten Artikel finden Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember im Beobachter.