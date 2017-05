Unbekannte randalieren am Ferienhaus

Mehrere Bewegungsmelder, Außenkameras und Pflanzen wurden an einem Ferienhaus in der Straße Auf der Trift beschädigt.

Freitagnacht suchten Unbekannte das Ferienhaus einer 45-jährigen Hallenserin in Willensen heim. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1.50 und 2 Uhr. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Auswertung der Speicherdaten, dauern laut der Polizei Bad Grund bislang an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Grund unter der Telefonnummer (05327) 1421 oder der Polizei Osterode unter der Telefonnummer (05522) 5080 in Verbindung zu setzen.