DRK Windhausen unterstützt „Weihnachten im Schuhkarton“

Auch wenn in den zurückliegenden neun Aktionen in der Gemeinde Bad Grund dankenswerterweise rund 2000 Schuhkartons zusammen gekommen waren, beispielsweise in Kasachstan, Rumänien, Serbien und Moldau an Kinder in Not verteilt wurden, wird auch diesmal wieder um Mithilfe gebeten. Das DRK Windhausen möchte sich dafür schon einmal im Voraus herzlich bedanken.In den Geschäften in der Gemeinde Bad Grund liegen Flyer und Plakate aus, die klar machen, was zu beachten ist. Die gefüllten Schuhkartons können bis spätestens 15. November entweder bei Petra de Vries (Auf der Höhe 14) oder bei Karin Renneberg (Toto und Lotto, Untere Harzstraße) in Windhausen abgegeben werden.