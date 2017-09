FC Windhausen sammelt die meisten Punkte

Viele Leichtathleten bei Gemeindemeisterschaften am Start

STAFFELN:

Josephine Winkel (TSG Badenhausen) holte sich den Titel der Gemeindemeisterin, Norbert Hermann (FC Windhausen) darf sich darüber freuen, Gemeindemeister geworden zu sein. Sie waren zwei von 55 Leichtathleten fast jeden Alters, die sich auf dem Sportplatz in Windhausen einen Tag später als geplant einfanden. Der erste Termin war nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen und der FC Windhausen wollte nicht noch eine Schwimmdisziplin ausrichten. Vielmehr sollte es beim Laufen, Springen und Weitwurf in Altersklasseneinteilung bleiben. Und genau damit waren alle einverstanden. Der einzige Wehrmutstropfen war die Tatsache, dass der MTV Bad Grund nicht vertreten war.Zuerst einmal brachte Bürgermeister Harald Dietzmann in seinem Grußwort seine Freude über die Flexibilität der Sportler zum Ausdruck und sprach dem FC Windhausen als Veranstalter ein großes Dankeschön aus.Nicht nur die jüngsten Teilnehmer waren dann der Meinung, dass genug geredet worden war, sie wollten Taten folgen lassen, und so machten sich alle auf den Weg zu den einzelnen Disziplinen. Am Ende waren alle zufrieden mit den erzielten Ergebnissen. Die beiden Gemeindemeister durften sich über den von Harald Dietzmann gestifteten Wanderpokal freuen, alle anderen über Urkunden. Außerdem erhielten alle Teilnehmer je eine Medaille, bei deren Verteilung übrigens Ortsbürgermeister Burkhard Fricke „mitmischte“.Marlen Heidrich und Luca Hahn (MTV Gittelde) waren die jüngsten Teilnehmer. Und der FC Windhausen durfte nicht nur stolz auf die meisten Teilnehmer, sondern auch über die höchste Punktzahl sein. Sie erreichten 18.998 Punkte. Der MTV Gittelde hatte 9.492 Punkte vorzuweisen, der TSC Eisdorf 4.616 und die TSG Badenhausen 3.593.4 x 25 Meter: FC Windhausen: 32,3 Sekunden; MTV Gittelde: 33,7 Sekunden.4 x 50 Meter: TSG Badenhausen: 39,7 Sekunden; MTV Gittelde: 40,0 Sekunden; FC Windhausen: 41,0 Sekunden.4 x 75 Meter: FC Windhausen: 50,4 Sekunden.