Informative Tanne im Windhäuser Forst

In der Ritterhaide, genau dort, wo Windhausens Ortschronist Manfred Keinert schon vor rund einem halben Jahrhundert steinerne Zeitzeugen von menschlichem Leben in der Region gefunden hatte, steht jetzt eine sehr informative Tanne, eine sogenannte Dennert-Tanne.

Auf ihr steht unter anderem zu lesen, dass auf diesem Flurstück, welches im Mittelalter ein gerodetes Waldstück (Hai) war, Holzkohlemeiler eines Köhlers zu finden waren. Denn damals wurde diese Kohle für das Ausschmelzen der in den nahe gelegenen Bergwerken zu findenden Erze benötigt. An der daran herabführenden Fahrstraße, dem Rittertal, weist ein erhaltener Hohlweg als Erztransportweg darauf hin. Und auf dem in unmittelbarer Nähe der Tanne einst befindlichen Rast- oder Lagerplatz von Waldjägern fand Manfred Keinert kleine Feuersteinartefakte (Mikrolithen), wozu auch der sogenannte Kernstein (ein Rohstück aus Feuerstein, das von den Klingen abgeschlagen wurde), gehört.Die Datierung und Bewertung eben dieses Ortes und der darauf entdeckten Funde wurden übrigens von dem Kreisarchäologen Dr. Stefan Flindt bewertet. Und genau dieser Schritt brachte die Idee einer Dennert-Tanne auf den Weg der Realisierung.Als der Harzklub-Zweigverein Windhausen von dem Vorhaben hörte, erklärte er sich bereit, dieses Vorhaben mit zu finanzieren. Ebenso positiv reagierte die Gemeinde Bad Grund. Der Auftrag konnte erteilt werden. Als die Tanne fertig gestellt war, machten sich Manfred Keinert, Wanderwart Jürgen Münnich und der 1. Vorsitzende des Harzklubs, Norbert Hermann, auf den Weg, um sie auf der Ritterhaide so aufzustellen, dass sie für Wanderer zu einem Blickfang wird.Jetzt machten sich der Heimatforscher und Norbert Hermann zusammen mit Bürgermeister Harald Dietzmann, Jürgen Beck, einem Vertreter des Runden Tisches Windhausen und Jutta Schwarze vom FC Windhausen auf den Weg, um die Tanne vorzustellen.Bevor sich alle nach der Reise in die Geschichte von Windhausen wieder auf den Heimweg machten, ließ Dietzmann es sich nicht nehmen, die Arbeit zu würdigen und er versicherte, dass im Haushalt der Gemeinde Bad Grund immer Geld für derartige Aktionen zum Erhalt der Geschichte bereitgestellt werde.Keinert wiederum sprach allen, die mit zum Erstellen eben dieser Dennert-Tanne beigetragen haben, ein großes Dankeschön aus.