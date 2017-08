Senioren-Erzählkreis feiert Zehnjähriges

Einmal im Monat treffen sie sich in der alten Schule in Windhausen / Mit Gründung wollten sie etwas erreichen

„Die zehn Jahre sind für alle wie im Flug vergangen“, Worte von Christina Pfister, die 2007 zusammen mit Petra de Vries und Sabine Pisowodzki den Senioren-Erzählnachmittag in Windhausen aus der Taufe gehoben hat, zu dem, vom DRK-Ortsverein in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, einmal im Monat in den Raum der alten Schule geladen wird.Die Sprecherin rief in Erinnerung, dass man viele schöne Stunden erlebt habe, die mit lebhaften und auch nachdenklichen Gesprächen, schönen Kuchen, Semmeln und Schnittchen, in bunter Vielfalt geprägt waren. Nicht selten fanden sich auch sehr informative Gäste ein, die Tipps zur gesunden Ernährung, der Anwendung von Gewürzen und Düften, ebenso vermittelten, wie zur Fußpflege und Ersten Hilfe. Man habe es aber auch verstanden, Karneval zu feiern oder das Glück beim Bingo herauszufordern. Und man habe sich ebenso gerne auf den realen Jacobsweg, wie in die traumhafte Märchenwelt entführen lassen. Das wichtigste an diesen Treffen sei aber die Tatsache gewesen, dass man nicht allein war, sondern gemeinsam immer wieder schöne Stunden gestaltete. Sie dankte allen, die den Nachmittag mit selbst gebackenen Kuchen verschönert hatten, und sprach die Hoffnung aus, dass das nicht ausklingen möge.Pfarrer Thomas Waubke, der mindestens einmal im Jahr zu den Erzählnachmittagen gekommen ist, um diese mit auszugestalten, sprach dem Team um Christiana Pfister und Petra de Vries Hochachtung dafür aus, seit zehn Jahren diesen Kreis mit neuen Ideen, offene Augen, offene Ohren und offene Herzen geführt zu haben und wünschte ihnen, dass es auch in den folgenden zehn Jahren so wie bisher weitergehen wird.Gemeinsam mit den vielen Frauen und dem einen Mann stimmte er ein Geburtstagslied an. Danach standen Gespräche sowie Kaffee und Kuchen im Mittelpunkt.Warum die beiden Frauen vor zehn Jahren den Schritt zur Gründung des Senioren-Gesprächskreises wagten, habe daran gelegen, dass sie das Gefühl hatten, so ein Begegnungsnachmittag fehlte in der Gemeinde, so Christina Pfister und Petra de Vries. Und sie sollten Recht behalten, denn schon am ersten Nachmittag im Jahr 2007 war der Raum sehr gut gefüllt, und daran hat sich bis heute nichts geändert.