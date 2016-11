Sieben neue Ratsmitglieder

Rat der Gemeinde Bad Grund hat sich konstituiert / Manfred von Daak bleibt Ratsvorsitzender

Wenig personelle Überraschungen gab es beim ersten Zusammentreten des neu gewählten Rates der Gemeinde Bad Grund im Rathaus in Windhausen.

Als ältester Ratsherr hatte Peter Schwinger die Ehre, wie er selbst sagte, die konstituierende Sitzung zu eröffnen. Zunächst wurden die 22 Ratsmitglieder von Bürgermeister Harald Dietzmann offiziell verpflichtet. Zwölf Sitze gehen an die SPD mit dem Fraktionsvorsitzendem Florian Panknin, sechs an die CDU mit dem Fraktionsvorsitzenden Klaus Bock, drei an die FWG mit dem Fraktionsvorsitzenden Patrick Schmidt und einen Sitz an die GRÜNEN mit Clarissa Reisen-Bergmann. Im Anschluss wählten die Ratsleute einstimmig Manfred von Daak (SPD) erneut zum Ratsvorsitzenden und Peter Schwinger (CDU) zu seinem Stellvertreter. „Ich danke für das Vertrauen, das Sie mir entgegen bringen und gehe davon aus, dass Sie mir wie bisher auch zur Seite stehen werden", so von Daak nach seiner Wiederwahl. Danach galt es, die Gremien zu besetzen, was dank der Vorarbeit der Fraktionen zügig von statten ging. Von der SPD werden im Verwaltungsausschuss Florian Panknin, Erich Sonnenburg, Manfred von Daak und Petra Pinnecke sitzen, von der CDU Frank Brakebusch und von der FWG Bernd Hausmann. Einstimmig wurden auch Erich Sonnenburg (SPD) zum ersten und Frank Brakebusch (CDU) zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Ebenso einig waren sich die Ratsmitglieder auch bei der Wahl des Ortsvorstehers von Willensen. Nach wie vor wird diesen Posten Hartmut Nienstedt bekleiden, sein Stellvertreter wird Uwe Ernst.Den vollständigen Artikel finden Sie in der heutigen gedruckten Ausgabe des Beobachters.